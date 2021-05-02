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В стране и мире

Диетолог назвала лучший маринад для шашлыка

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Диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Маргарита Королева назвала гранатовый сок одним из лучших маринадов для шашлыка. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Королева утверждает, что гранатовый сок делает мясо мягким, легко усваиваемым и не влияет на его питательную ценность. Кроме того, врач посоветовала добавить в сок ароматные травы и специи.

Другими хорошими маринадами, по словам специалиста, могут стать настойки на ягодах, красное вино и сок цитрусовых.

При этом Королева предостерегла от чрезмерного использования уксуса и соли и не рекомендовала покупать готовый шашлык. Самым полезным и диетическим мясом она назвала курятину, индейку и крольчатину.

Ранее сообщалось, что правильно приготовленный шашлык из баранины является одной из главных причин кавказского долголетия. Мясо мелко режут, нанизывают на шампуры и запекают на древесном угле, за счет чего в блюде достигается правильное содержание ненасыщенных жиров.

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Источник — lenta.ru
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