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В стране и мире

Базу телефонных мошенников назвали новым способом контроля над россиянами

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Проект МВД России по борьбе с телефонными мошенниками будет использоваться в том числе в корыстных и иных целях. Такое мнение высказал в разговоре с URA.ru президент консорциума «Инфорус», эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович.

Он назвал создаваемую базу «Антимошенник» новым способом контроля над россиянами. «Как и в случае любой базы, параллельно с поставленными задачами она будет использоваться для профилирования поведения пользователей, анализа и сбора дополнительной информации», - считает Масалович.

Кроме того, эксперты сомневаются в эффективности новой базы, поскольку зачастую мошенники маскируют свой номер под номер официальной организации.

Ранее МВД объявило о создании нового сервиса под названием «Антимошенник». Он заработает в мобильном приложении ведомства. Пользователи смогут получать уведомления о том, что им звонят с подозрительного номера, с которого ранее уже совершались незаконные действия, и блокировать их. Кроме того, в приложении предусмотрен «белый список» номеров, куда пользователь будет добавлять проверенные телефоны.

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Источник — lenta.ru
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