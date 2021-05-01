Заслуженный учитель России предсказал отмену ЕГЭ

01.05.2021 | 11:47

Заслуженный учитель России Александр Снегуров предположил, что прием вступительных экзаменов онлайн может стать началом отказа от Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом он заявил в беседе с URA.RU.

«Мы думали, что какой-то откат от него (ЕГЭ — прим. «Ленты.ру») происходит, но надо смотреть, как будет проходить данная компания поступления, и уже делать выводы — происходит отход от ЕГЭ или идет видоизменение его профиля», — предсказал специалист.

Снегуров отметил, что итог будет понятен лишь в следующем году — на данный момент выбранная форма тестирований в первую очередь является попыткой борьбы с пандемией.

В свою очередь заслуженный учитель, доцент департамента образовательных программа Высшей школы экономики Евгения Абелюк высказала опасение, что Россия долго не сможет отказаться от ЕГЭ. «Мне кажется, что в ближайшее время это не произойдет хотя бы потому, что огромные деньги потрачены на этот экзамен», — отметила она, добавив, что формат экзаменов регулярно совершенствуется.

Накануне был опубликован приказ Министерства науки и высшего образования России, в котором указано, что в текущем году российские вузы смогут принимать вступительные экзамены в дистанционном режиме. В документе также отмечается, что к такому формату решили прибегнуть, чтобы предотвратить угрозу распространения коронавирусной инфекции.

22 апреля Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году в России. Экзамены для старшеклассников пройдут с 31 мая по 17 июля.