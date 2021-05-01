В стране и мире

Заслуженный учитель России предсказал отмену ЕГЭ

Печать

Заслуженный учитель России Александр Снегуров предположил, что прием вступительных экзаменов онлайн может стать началом отказа от Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом он заявил в беседе с URA.RU.

«Мы думали, что какой-то откат от него (ЕГЭ — прим. «Ленты.ру») происходит, но надо смотреть, как будет проходить данная компания поступления, и уже делать выводы — происходит отход от ЕГЭ или идет видоизменение его профиля», — предсказал специалист.

Снегуров отметил, что итог будет понятен лишь в следующем году — на данный момент выбранная форма тестирований в первую очередь является попыткой борьбы с пандемией.

В свою очередь заслуженный учитель, доцент департамента образовательных программа Высшей школы экономики Евгения Абелюк высказала опасение, что Россия долго не сможет отказаться от ЕГЭ. «Мне кажется, что в ближайшее время это не произойдет хотя бы потому, что огромные деньги потрачены на этот экзамен», — отметила она, добавив, что формат экзаменов регулярно совершенствуется.

Накануне был опубликован приказ Министерства науки и высшего образования России, в котором указано, что в текущем году российские вузы смогут принимать вступительные экзамены в дистанционном режиме. В документе также отмечается, что к такому формату решили прибегнуть, чтобы предотвратить угрозу распространения коронавирусной инфекции.

22 апреля Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году в России. Экзамены для старшеклассников пройдут с 31 мая по 17 июля.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Дяденьку в маске надобно считать аватаром, анонимом или господином Инкогнито?

Гость||

Раньше была говорящая голова, а теперь вещающая медецинская маска. Скоро маска на манекене будет ванговать!

Гость||

ЕГЭ сделано для репетиторов, ребенок не может подготовиться к сдаче самостоятельно. Это просто вымогательство.

Гость||

Моя мать работает в школе, и говорит что всё осталось по-прежнему, учитель зависет от баллов своих учеников, как и школа. Директору за несдачу могут понизить рейтинг, там у них как в спорте: быстрее, выше, сильнее!

Гость||

Одно дело, как в былые времена, с помощью очного экзамена по наводящим вопросам можно было определить растерялся, недопончл или не знает предмет ученик, а эти егэ для галочки, уровень знаний не проверишь, а нервы и финансы семьи истощишь.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте