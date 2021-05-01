В стране и мире

Россиянам рассказали об опасности родинок

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Родинки могут быть опасными и стать фактором развития меланомы, заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников. Его слова передает «Московский комсомолец».

«Если у вас количество родинок больше 50, это уже фактор риска развития меланомы», — сказал он. Врач добавил, что также опасны родинки неправильной формы. Он посоветовал людям с такими образованиями на коже избегать загара и пользоваться солнцезащитными кремами.

Мясников призвал делать фотографии своих родинок, чтобы следить за их изменениями, а также регулярно посещать дерматолога.

Ранее он спрогнозировал скорое наступление новых волн коронавируса и усомнился в сознательности россиян в вопросах вакцинации. По словам Мясникова, по числу полностью вакцинированных от коронавируса жителей Россия находится на последнем месте среди основных европейских стран.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Израиль официально победил Ковид, но тем кто не привился, нельзя посещать торговые центры, выезжать за границу. Те кто не привился должны сдавать тест для посещения общественных мест. Одна блогерша из Германии не могла попасть в магазин(одежда), тест сдавать не пошла, просто заказала всё в интернете.

Гость||

Загар многим славянам противопоказан, ведь загар это защитная реакция организма на агресивное солнце. Кожа темнеет для защиты вен и мягких тканей от опасного излучения. Тело начинает потеть, для охлаждения, истощая резервы. Всю эту стрессовую ситуацию называют отдыхом. Родинки конечно тоже реагируют на эти провокации. Ну и конечно разврат, голые женщины прикрытые лоскутками, в неприличных позах.

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