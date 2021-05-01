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Россиян предупредили о скором росте цен на бензин

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Новый механизм ценообразования не приведет к снижению цен на бензин, и в 2021 году их скорый рост в России составит пять-шесть процентов. Об этом предупредил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов, сообщает URA.RU в субботу, 1 мая.

«Данный механизм направлен на их сдерживание, но он работает в ограниченных пределах, и несмотря на корректировку, вряд ли получится добиться тех результатов, которые ставят Минфин и Минэнерго. На заправках цены продолжат расти. Вопрос только в том, насколько быстро они увеличатся», — заявил он.

При этом, по мнению главного экономиста компании VYGON Consulting, доктора экономических наук Сергея Ежова, смысл этого механизма — в стабилизации рынка. «Данные меры направлены на то, чтобы цена на бензин не выросла еще сильнее, а не на ее снижение в данный момент», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что на внутреннем рынке введен скорректированный демпфирующий механизм на топливо, где компаниям компенсируют большую часть убытков.

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Источник — lenta.ru
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