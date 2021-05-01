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Мошенники придумали новый способ обмана россиян

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Банковские мошенники придумали новый способ обмана клиентов — под предлогом защиты их карт от отключения в России международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости.

Неизвестные представляются сотрудниками крупного российского банка, заявляя, что скоро в стране отключат SWIFT, и чтобы карта работала, клиент должен сказать ее номер и код CVC. После этого мошенники сообщают, что ему придет СМС с информацией о внесении карты в специальный список, который не будет блокироваться после отключения системы.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, сообщения о таких звонках стали приходить сразу после принятия резолюции Европарламента об отключении России от SWIFT. «Будет определенный процент тревожных и доверчивых граждан, которые поверят преступникам и продиктуют все данные, а потом и потеряют свои деньги», — считает она.

По ее словам, в среднем такие схемы живут не более двух недель после оглашения весомых опровержений.

Ранее также стало известно, что мошенники, представляясь оператором электронных кошельков, угрожают перевести средства на биткойн-кошелек. По их утверждению, если клиент этого не сделает, то в сети появится компрометирующее видео с его участием.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Отключат государственные банки?

Гость||

Мойшенник у нас один, все остальные мелкая шушера.

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