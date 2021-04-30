В стране и мире

В России захотели ввести минимальную цену на весь алкоголь

Печать

Российские власти захотели ввести в стране минимальные розничные цены (МРЦ) на все алкогольные напитки. С такой рекомендацией в Совете Федерации обратились к Минфину. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания комитета по экономической политике.

Сейчас МРЦ установлена на напитки с содержанием спирта свыше 28 процентов, а также на игристые вина. Распространить такую практику на менее крепкий алкоголь можно будет только после корректировки договора о ЕАЭС, поправки уже подготовлены.

В Союзе российских пивоваров идею поддержали: там считают, что введение МРЦ на пиво будет способствовать оздоровлению конкуренции в отрасли. В Союзе считают, что литр кегового пива должен стоить 85 рублей, в стеклянной таре - 110 рублей, а в заводской ПЭТ-упаковке - 90 рублей. В Союзе виноградарей и виноделов тоже поддержали идею. Глава организации Леонид Попович напомнил, что МРЦ уже используется для шампанского и было бы логично ввести минимальные цены и на другую винную продукцию.

Против выступили крупнейшие игроки рынка - транснациональные корпорации. Например, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев уверен, что МРЦ на пиво навредит как бизнесу, так и потребителям, а доля контрафакта на рынке вырастет.

Ранее в апреле Минфин предложил провести эксперимент по маркировке импортного алкоголя федеральными специальными марками. С 1 апреля в стране начался эксперимент по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольной продукции, он должен продлиться до конца лета 2022 года. Объясняя необходимость маркировки, в Минпромторге говорили, что такой эксперимент важен, ведь указанная сфера «особенно подвержена контрафакту и фальсификату».

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

95% алкогольной отечественной продукции нужно снять с производства и примерно 50% импортного пойло специально производимого для РФ запретить на ввоз. Людей же травят дешевыми суррогатами. Да и ужесточить контроль за подделками. Подделывают всё, что кому не лень от водок до виски. Да, так же нужно вменить уголовную статью за втюхивания ректификата (крашенного) за приличный дисцилят.

Гость||

Гость писал(a):

втюхивания ректификата (крашенного) за приличный дисцилят

95% виски до 1500 Р крашенный ректификат или же обычный самогон с добавлением краски и ароматизаторов. Особенно лейблы, коняга белая и прочее гамано.

Гость||

Будет способствовать... повышению предложения в области самогоноварения. Обратно в 90-е идем с единорогами.

Гость||

Гость писал(a):

самогоноварения
Сейчас многие готовят отличные напитки ! Редкие магазинные импортные сорта дистиллятов дотягивают до домашнего качества.

Гость||

Гость писал(a):

Редкие магазинные импортные сорта дистиллятов дотягивают до домашнего качества.
Т. е. ваш домашний продукт может конкурировать с виски за 3,5 - 4 тр?

Гость||

Гость писал(a):

ваш домашний продукт может конкурировать с виски за 3,5 - 4 тр?
При чем здесь цена? конечно не дотянет до родной чистой як слеза горилки. Да ещё с свойским салом. Вот и здоровье и экономия.

Гость||

ИНТЕРЕСНО ИЗ ЧЕГО СЕЙЧАС ДЕЛАЮТ ВОДКУ ?ПО ВКУСУ- ПИТЬ НЕВОЗМОЖНО!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте