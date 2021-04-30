Суд приговорил лжесвидетелей по делу о смертельном ДТП с Ефремовым

30.04.2021 | 17:11

Пресненский суд Москвы вынес приговоры лжесвидетелям по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Теван Бадасян, приглашенный бывшим адвокатом Эльманом Пашаевым, был признан виновным по части 1 статьи 307 УК РФ («Дача заведомо ложных показаний») и получил год исправительных работ.

В ходе суда над актером он заявил, что Ефремов не находился за рулем внедорожника во время аварии — якобы за два часа до ДТП Бадасян видел, как в джип Ефремова, припаркованный у бара, садится неизвестный человек.

Другого лжесвидетеля Александра Кобеца признали виновным по той же статье и назначили ему 1 год и 6 месяцев исправительных работ с удержанием десятой части заработной платы в доход государства.

Приговор в отношении Андрея Гаева, который также проходит по делу о даче ложных показаний, оглашается.

20 ноября 2020 года МВД возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания») против свидетелей, приглашенных адвокатом Эльманом Пашаевым в суд. Под следствием оказались три человека, заявивших, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.