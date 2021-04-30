Россиянам предрекли раннее начало лета

30.04.2021 | 12:23

Климатическое лето может начаться в России в конце мая, то есть раньше нормы, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова передает URA. RU.

«В третьей декаде мая и вовсе ожидается превышение температуры над нормой как минимум на 1-3 градуса. Там пойдет уже наступление климатического лета, которое обычно в Москве происходит 28 мая», - сказал Тишковец. Он добавил, что первая декада мая на 2-5 градусов холоднее нормы, вторая будет чуть теплее.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура в мае в России будет выше или около нормы. Синоптики видят этот прогноз в розовом цвете, что означает положительное отклонение от климатической нормы. По словам специалиста, близкая к норме температура ожидается только на северо-западе европейской территории России.