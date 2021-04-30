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Назван формат вступительных экзаменов в российские вузы в 2021 году

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В этом году российские вузы смогут принимать вступительные экзамены в дистанционном режиме, говорится в приказе Министерства науки и высшего образования России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что к такому формату решили прибегнуть, чтобы предотвратить угрозу распространения коронавирусной инфекции. Отмечается, что в дистанционном режиме также могут рассматриваться апелляции на вступительные испытания.

Приемная кампания в вузы начнется не позднее 20 июня. Конкурсные списки абитуриентов будут опубликованы уже 2 августа.

Ранее Минобрнауки разрешило российским вузам ввести дистанционное обучение в период между майскими праздниками с 4-го по 7-е число. Это следует из приказа, распространенного министерством. Сообщалось, что для неподведомственных вузов документ носит рекомендательный характер.

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Источник — lenta.ru
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