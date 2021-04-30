В стране и мире

Медведев предложил начать переход на четырехдневку

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с переходом на четырехдневный график работы. На заседании круглого стола с представителями профсоюзов он заметил, что начать можно с некоторых регионов или группы компаний, сообщает ТАСС.

По его словам, запустить процесс можно с малого - сокращать на час, на два, на три, чтобы реформа была не резкой, а ступенчатой. Такой способ, уточнил он, позволит избежать всплесков безработицы.

Медведев напомнил, что к сокращению рабочей недели движутся многие развитые страны мира, и Россия не сможет остаться в стороне от этой тенденции. При этом важно, подчеркнул он, чтобы у сотрудника при изменении графика работы сохранялся размер зарплаты и не падала производительность труда.

28 апреля политик также касался вопроса четырехдневки, отметив, что в ней, в первую очередь, должна быть экономическая логика. Он предложил внести в законодательство определенные изменения, чтобы компании и регионы, которые бы могли начать такой процесс, имели такую возможность.

Дискуссия по поводу перехода на четырехдневный режим работы началась именно после предложения Медведева в 2019 году, когда он еще занимал должность главы правительства.

Позднее чиновники и эксперты выдвигали разные предложения, самым популярным из которых был перевод на сокращенный график женщин. Противники этой инициативы говорили, что она приведет к дискриминации и неизбежно закончится тем, что мужчины получат преимущество при найме.

Ранее на этой неделе депутат Госдумы Олег Шеин заявил, что рабочую неделю следует сокращать как можно скорее. В стране, указал он, избыток рабочей силы, и без таких мер победить безработицу и обеспечить достойную оплату труда у правительства не получится.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Мы можем вообще не выходить, только платите ;)

Гость||

Зарплату сразу на 20% уменьшите?

Гость||

Лузгин обрадуется, первый будет в эксперименте учааствовать

Гость||

И вот такие деятели руководят страной. Что можно ждать от них?

Гость||

А для чего тогда возраст выхода на пенсию повышали. Чтобы просто кинуть людей на деньги в виде пенсий заработанных?

Гость||

Лавры повелителя времени не дают покоя лидеру партии

Гость||

Никто не должен дожить до пенсии любой ценой

Гость||

Платите мне МРОТ и я вообще готов не ходить на работу.

Гость||

В пятницу намаз, в субботу будет шаббат, в воскресенье правосланые молитвы...

Гость||

Четырёхдневная рабочая неделя с сохранением зарплаты ?

Гость||

А кто сейчас медведа слушает?

Гость||

Это прорыв!

В Китае ржут

Гость||

Реально в другом измерении живут, в первую очередь это они для себя три выходных делают, чтобы отдыхать за бугром

Гость||

Что значит предложит ??? Он ещё разве не сидит ???

Гость||

Нет ну, а чего им бездельникам то на работе 5 дней жопы то просиживать ? Страна ни чего не производит, на учителях,врачах можно не дурно сэкономить денег отправив их по домам, да и сколько бездельников чиновников дома посидит? Глядишь на халтурках меньше украдут ...

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Имя: Гость
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