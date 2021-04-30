Кремль решил остановить падение доходов россиян в течение года

30.04.2021 | 14:55

В Кремле рассчитывают остановить в течение года падение доходов россиян, передает РИА Новости. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, уже сейчас падение минимизировано. Он указал, что в других странах ситуация складывается намного хуже.

«Все страны сейчас переживают последствия пандемического кризиса, последствия, которые связаны с кризисными явлениями в экономике. Естественно, мы не можем быть свободными, к сожалению, от этих негативных последствий», - сказал Песков. «Мы все-таки рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить», - заключил он.

Ранее в апреле Росстат опубликовал данные о реальных располагаемых доходах россиян по итогам первого квартала 2021 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года они упали на 3,6 процента, а по сравнению с четвертым кварталом 2020-го - на 26,7 процента.

С другой стороны, американцы стали реже жаловаться на низкие доходы и начали жить лучше. Опрос Gallup показал, что 57 процентов жителей США описывают свое текущее финансовое положение на «отлично» или «хорошо». Год назад так считали лишь 49 процентов американцев. Кроме того, 52 процента респондентов заявили, что их благосостояние постоянно растет, этот показатель по стране сравнялся с уровнем 2019 года