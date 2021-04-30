В стране и мире

Кремль решил остановить падение доходов россиян в течение года

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В Кремле рассчитывают остановить в течение года падение доходов россиян, передает РИА Новости. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, уже сейчас падение минимизировано. Он указал, что в других странах ситуация складывается намного хуже.

«Все страны сейчас переживают последствия пандемического кризиса, последствия, которые связаны с кризисными явлениями в экономике. Естественно, мы не можем быть свободными, к сожалению, от этих негативных последствий», - сказал Песков. «Мы все-таки рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить», - заключил он.

Ранее в апреле Росстат опубликовал данные о реальных располагаемых доходах россиян по итогам первого квартала 2021 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года они упали на 3,6 процента, а по сравнению с четвертым кварталом 2020-го - на 26,7 процента.

С другой стороны, американцы стали реже жаловаться на низкие доходы и начали жить лучше. Опрос Gallup показал, что 57 процентов жителей США описывают свое текущее финансовое положение на «отлично» или «хорошо». Год назад так считали лишь 49 процентов американцев. Кроме того, 52 процента респондентов заявили, что их благосостояние постоянно растет, этот показатель по стране сравнялся с уровнем 2019 года

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Простите за каламбур, но если за 30 лет ничего не поменялось, то за год это как то очень смело?

Гость||

ахахах ахах ахах хах

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Кремле рассчитывают остановить в течение года падение доходов россиян
Грабить будут?

Гость||

Единожды солгав,кто вам поверит?

Гость||

падение стой, раз-два

Гость||

Гость писал(a):

Единожды солгав
единожды??? да там врут как дышат

Гость||

Толково придумано.

Гость||

Рассчитывают остановить, а потом скажут, что расчеты не оправдались, какая досада...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, уже сейчас падение минимизировано. Он указал, что в других странах ситуация складывается намного хуже.
Ржу не могу! "На Украине то посмотрите как все плохо" (с)

Гость||

Отопление включайте срочно. Весь город мерзнет.

Гость||

Гость писал(a):

Отопление включайте срочно. Весь город мерзнет.
У всех газ есть и обогреватели.

Гость||

А этими россиянами неожиданно как всегда окажутся олигархи ,чиновники и депутаты?

Имя: Гость
Комментарий:

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