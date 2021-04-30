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Число погибших в приграничных столкновениях киргизов превысило 30 человек

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Число киргизов, погибших в приграничных боях с Таджикистаном, превысило 30 человек. Об этом сообщил «Интерфаксу» заместитель министра здравоохранения Киргизии Жалалидин Рахматуллаев.

По официальным данным, число жертв достигло 31 человека, среди них есть как военные, так и мирные жители. Всего за медицинской помощью обратились 154 человека. По словам чиновника, среди них есть тяжелораненые, их направили на лечение в Бишкек.

Кроме того, в приграничную Баткенскую область, где произошли столкновения, прибыли нейрохирурги.

Ранее в Таджикистане заявили о гибели восьми своих граждан в ходе боев с киргизской стороной, еще 110 получили ранения, сообщает «Sputnik Таджикистан» в Telegram-канале.

Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии начался в четверг, 29 апреля, с перестрелки и перерос в полномасштабные бои и погромы. Причиной стал давний территориальный спор двух стран из-за водораспределительного пункта «Головной». Стороны обвинили друг друга в провокации. Вечером того же дня премьер-министры Таджикистана и Киргизии на переговорах в Казани договорились о прекращении огня, однако стрельба возобновилась уже ночью.

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Источник — lenta.ru
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