Врач назвала безопасное для здоровья количество яиц на Пасху

29.04.2021 | 13:53

На Пасху без вреда для здоровья можно съесть два-три яйца. Однако есть больше четырех в неделю не следует. Такое количество в беседе с РИА Новости назвала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Она подчеркнула, что во всех международных рекомендациях по питанию яйца рассматриваются как часть здорового рациона. «На сегодняшний день исследования показали, что употребление одного-двух яиц в день не влияет на увеличение рисков сердечно-сосудистых заболеваний», - сказала врач.

Так, чрезмерное употребление яиц ведет к переизбытку калорий, пояснила специалист. Ограничить их употребление стоит людям с заболеваниями желчного пузыря и поджелудочной железы. При этом, по словам Провоторовой, яйца богаты полезными элементами: в них содержится 7 граммов белка, 5 граммов жира, витамины А, Е, D, а также холин, лецитин и другие вещества.

Ранее пищевой химик-технолог Сергей Белков предупредил, что использовать вместо специальных красителей для пасхальных яиц обычные маркеры и краски может быть опасно. Вместо этого он призвал красить пасхальные яйца луковой шелухой или свекольным соком.