29.04.2021 | 10:55

В России ужесточат правила воинского учета - призывники должны будут сами прийти в военкомат, чтобы встать на него. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, нормы предлагается прописать в законопроекте, который готовится ко второму чтению в Госдуме. Соответствующие поправки планируется внести в КоАП.

Изменения затронут не только призывников, но и тех, кто находится в запасе. Как объяснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, такие граждане должны ставить военкомат в известность о важных событиях: свадьбе, разводе, переездах и карьерном росте. Штраф за несообщение составляет от 500 до 3000 рублей.

«Подобная забывчивость является административным правонарушением, так как военкомат должен иметь актуальные данные на каждого военнообязанного», - пояснил Груздев.

В сентябре 2019 глава министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что обязательный призыв в Вооруженные силы России могут отменить. По его словам, такое развитие событий в принципе возможно, но он не считает его правильным, так как «какое-то количество военных по призыву должно быть в любом случае».