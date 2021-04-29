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В стране и мире

В России ужесточат правила воинского учета

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В России ужесточат правила воинского учета - призывники должны будут сами прийти в военкомат, чтобы встать на него. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, нормы предлагается прописать в законопроекте, который готовится ко второму чтению в Госдуме. Соответствующие поправки планируется внести в КоАП.

Изменения затронут не только призывников, но и тех, кто находится в запасе. Как объяснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, такие граждане должны ставить военкомат в известность о важных событиях: свадьбе, разводе, переездах и карьерном росте. Штраф за несообщение составляет от 500 до 3000 рублей.

«Подобная забывчивость является административным правонарушением, так как военкомат должен иметь актуальные данные на каждого военнообязанного», - пояснил Груздев.

В сентябре 2019 глава министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что обязательный призыв в Вооруженные силы России могут отменить. По его словам, такое развитие событий в принципе возможно, но он не считает его правильным, так как «какое-то количество военных по призыву должно быть в любом случае».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Изменения затронут не только призывников, но и тех, кто находится в запасе. Как объяснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, такие граждане должны ставить военкомат в известность о важных событиях: свадьбе, разводе, переездах и карьерном росте.
Вот это полная дурь, такое только военный мог придумать мог! Переезд понятно, а остальное не их собачье дело!

Гость||

Северная Корея завидует .

Гость||

Желательно что-бы призывники добирались до места службы за свой счет и платили за довольствие.

Гость||

Эт только через онлайн-голосование. Ну и акцию соответствующую провести

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Подобная забывчивость является административным правонарушением
Забывчивость у военкомата, что он существует засчет денег налогоплательщиков! И они обязаны бегать ножками и искать! А вот им как раз никто ничего не должен!

Имя: Гость
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