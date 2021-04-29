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В стране и мире

В России ужесточат наказание за «серую» зарплату

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Совфед подготовит предложения по ужесточению наказания для работодателей за выплату работникам неофициальной заработной платы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на перечень поручений сенаторам по итогам послания президента России Владимира Путина.

Софвед хочет обеспечить постоянный мониторинг ситуации на рынке труда и подготовить «системные предложения о мотивации наемных работников к легализации их трудовой деятельности», а также усилить ответственность работодателей за выплату «серой» зарплаты.

По оценке главы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, объем фонда неофициальных зарплат в стране превышает 10 триллионов рублей ежегодно, около 30-40 процентов россиян получают «серый» заработок. Порядка 25 миллионов человек вовлечены в неофициальную занятость (32,5 процента экономически активного населения).

Получать зарплату в конвертах готовы 44 процента россиян, об этом свидетельствует опрос сервиса по поиску работы SuperJob. Не готовы к серым зарплатам 31 процент опрошенных. При этом женщины оказались менее терпимы к таким схемам - 39 процентов, а вот среди мужчин получать деньги без уплаты налогов готовы 49 процентов.

Чем выше зарплата, тем меньше желания брать деньги в конверте. В группе с доходом до 30 тысяч рублей таких 45 процентов, а с зарплатами от 80 тысяч - только 36 процентов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Да, маршрутки работают по черному на глазах у всех, они про серую зарплату. Рассмешили. Опять козлов отпущения будете искать для отчетности.

Гость||

Шел 2021 год, 30 лет прошло с момента введения в России рыночной экономики, а власти России все еще никак не могли искоренить черные и серые зарплаты.

Гость||

Никогда не было серой зарплаты, а тут опять такое.

Гость||

Гость писал(a):

Да, маршрутки работают по черному на глазах у всех, они про серую зарплату. Рассмешили. Опять козлов отпущения будете искать для отчетности.
москва имеет

Имя: Гость
Комментарий:

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