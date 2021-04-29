В России попросили отменить двойные ПЦР-тесты по возвращении из-за границы

29.04.2021 | 10:52

Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила вице-премьера Татьяну Голикову отменить требование сдавать двойные ПЦР-тесты по возвращении из-за границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию письма АТОР.

Также эксперты обратились к Голиковой с требованием освободить туристов, привитых от коронавируса, от прохождения ПЦР-тестирования.

Как уточнили в АТОР, необходимо оставить только один ПЦР-тест по прибытии из зарубежных стран, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на российских граждан.

Уточняется, что стоимость одного анализа в Москве и Санкт-Петербурге составляет от 2,55 тысячи до 3,25 тысячи рублей. По мнению представителей туроператоров, у многих отечественных путешественников нет возможности сделать два теста на COVID-19.

Ранее в апреле сообщалось, что российские власти ужесточили правила въезда для туристов, прибывающих из-за границы, и ввели обязательную сдачу двух ПЦР-тестов по возвращении. Данное требование вступит в силу с 1 мая.