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В стране и мире

В России попросили отменить двойные ПЦР-тесты по возвращении из-за границы

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила вице-премьера Татьяну Голикову отменить требование сдавать двойные ПЦР-тесты по возвращении из-за границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию письма АТОР.

Также эксперты обратились к Голиковой с требованием освободить туристов, привитых от коронавируса, от прохождения ПЦР-тестирования.

Как уточнили в АТОР, необходимо оставить только один ПЦР-тест по прибытии из зарубежных стран, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на российских граждан.

Уточняется, что стоимость одного анализа в Москве и Санкт-Петербурге составляет от 2,55 тысячи до 3,25 тысячи рублей. По мнению представителей туроператоров, у многих отечественных путешественников нет возможности сделать два теста на COVID-19.

Ранее в апреле сообщалось, что российские власти ужесточили правила въезда для туристов, прибывающих из-за границы, и ввели обязательную сдачу двух ПЦР-тестов по возвращении. Данное требование вступит в силу с 1 мая.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Чо их отменять. Тройные надо вводить.

Гость||

в Роспотребнадзоре на горячей линии отвечают ЧЕТКО ,ЧТО РОССКИЙСКИМ ГРАЖДАНАМ ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ АБХАЗИИ НЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ, И ТЕСТ СДАВАТЬ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Гость||

Какой смысл сдавать эти тесты? Можно уже с ковидом приехать за границу и весь инкубационный период провести там,а можно по приезду,пока до дома доедешь ,прихватить вирус по дороге. А можно и сидя дома. В чем разница? Тогда уж или тесты бесплатно делать,или границы закрывать. Вопрос как всегда упирается в деньги, а не в вирус!

Имя: Гость
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