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В стране и мире

Россиянам спрогнозировали «розовый май»

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Температура в мае в России будет выше или около нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова передает РИА Новости.

«Мы видим этот прогноз в розовом цвете (он означает положительное отклонение от климатической нормы)», - сказал синоптик.

По его словам, что близкая к норме температура ожидается только на северо-западе европейской территории России.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в начале мая, в том числе в праздничные дни, погода в Москве будет холодной и дождливой. В период с 7 по 9 мая температура вернется в рамки климатической нормы, добавил он. С 10 мая будут усиливаться антициклональные барические силы, над европейской частью России появится гигантский антициклон.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Лето будет холодным по всем приметам.

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