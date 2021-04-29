Россиянам спрогнозировали «розовый май»

29.04.2021 | 16:43

Температура в мае в России будет выше или около нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова передает РИА Новости.

«Мы видим этот прогноз в розовом цвете (он означает положительное отклонение от климатической нормы)», - сказал синоптик.

По его словам, что близкая к норме температура ожидается только на северо-западе европейской территории России.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в начале мая, в том числе в праздничные дни, погода в Москве будет холодной и дождливой. В период с 7 по 9 мая температура вернется в рамки климатической нормы, добавил он. С 10 мая будут усиливаться антициклональные барические силы, над европейской частью России появится гигантский антициклон.