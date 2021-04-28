В стране и мире

Журова отреагировала на снятие российского флага на ЧМ по шашкам в Польше

Печать

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на инцидент со снятием российского флага в ходе матча на чемпионате мира по шашкам в Польше. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Бывшая спортсменка назвала случившееся неуважением к россиянке Тамаре Тансыккужиной, которая проводила четвертый матч с полькой Натальей Садовской. Она также выразила сомнение, что регламент турнира позволяет вмешиваться в игру. По мнению Журовой, действия бывшего президента Европейской федерации шашек Яцека Павлицкого могли сбить спортсменку.

Инцидент произошел во вторник, 27 апреля. Павлицкий во время матча убрал со стола наклейку с именем россиянки и триколором. Затем он подошел с другой стороны и унес флаг России. Позже функционер объяснил произошедшее требованием главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под флагом страны на международных стартах, таких как чемпионаты мира или Олимпийские игры. В течение этого срока Россия также не имеет права проводить подобные соревнования.

Россиянка и полька встречаются в матче за титул чемпиона мира. Садовская лидирует в противостоянии до девяти раундов со счетом 32:16, в каждом разыгрывается 12 баллов. Победит та спортсменка, которая первой наберет 54 очка.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте