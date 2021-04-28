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Власти опровергли подорожание гречки

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Российские власти в лице Минсельхоза опровергли возможное подорожание гречки и ряда других круп, о котором ранее написали СМИ. Сообщение ведомства приводит ТАСС.

«Текущие объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп», — говорится в сообщении.

Кроме того, министерство разрабатывает дополнительные меры, направленные на недопущение дальнейшего подорожания гречневой крупы. В ведомстве указали на рекордный прошлогодний урожай основных круп: риса, пшеницы и гречихи.

Ранее, 28 апреля, СМИ со ссылкой на представителей торговых сетей и поставщиков сообщили о возможном росте цен на гречку и другие крупы в обозримом будущем. По их данным, в феврале поставщики начали завышать закупочные цены на 7,5-15 процентов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Гречка и так не из дешёвых товаров!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Российские власти в лице Минсельхоза опровергли возможное подорожание гречки
Хорош нас гречкой пугать.

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