Власти опровергли подорожание гречки

28.04.2021 | 12:11

Российские власти в лице Минсельхоза опровергли возможное подорожание гречки и ряда других круп, о котором ранее написали СМИ. Сообщение ведомства приводит ТАСС.

«Текущие объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп», — говорится в сообщении.

Кроме того, министерство разрабатывает дополнительные меры, направленные на недопущение дальнейшего подорожания гречневой крупы. В ведомстве указали на рекордный прошлогодний урожай основных круп: риса, пшеницы и гречихи.

Ранее, 28 апреля, СМИ со ссылкой на представителей торговых сетей и поставщиков сообщили о возможном росте цен на гречку и другие крупы в обозримом будущем. По их данным, в феврале поставщики начали завышать закупочные цены на 7,5-15 процентов.