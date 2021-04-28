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Вице-премьер правительства заявил о слишком большом числе регионов России

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Существующий принцип деления России на регионы «неправильный», такого их количества стране не нужно. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает во вторник, 27 апреля, РБК.

«Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», - сказал он, отметив, что это его личное мнение, а не официальная позиция, согласованная с правительством.

Он предложил объединять небольшие регионы с соседними, более крупными, чтобы вопросами этих территорий занимались губернаторы, а не федеральная власть. «У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время», - отметил вице-премьер.

Хуснуллин считает «точкой роста» агломерации, развитию которых мешает нынешнее территориальное деление страны. В пример он привел Казань и расположенный в 40 километрах от нее город Волжск Республики Марий Эл, многие жители которого, по его словам, ездят на работу в административный центр Татарстана.

К обсуждению темы развития агломераций Хуснуллин пообещал вернуться после единого дня голосования в сентябре. «Концентрации нужно делать на точки роста. Весь мир этим путем идет, мы ничего здесь нового не придумали», - резюмировал зампред правительства.

Представитель вице-премьера уточнил, что Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов и «вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается».

Последней на данный момент попыткой объединения регионов стал подписанный весной 2020 года главами Архангельской области и Ненецкого автономного округа меморандум о соответствующем намерении. Позже от этой идеи отказались.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Прав.Один регион надо вернуть и проблем будет меньше.

Гость||

А вот и дурачек отписался.

Гость||

Следишь за его творчеством? Молодец.

Гость||

Ага,тут с проблемой к местному руководству просто так не достучаться,а если к примеру объединят нашу область с Самарой и Мордовией,и главенствующей объединением этих трех областей будет в Саранске,так вообще тушите свет получиться...

Гость||

Уже давно нужно объединять регионы, это они припозднились. Меньше чиновников, меньше расходов на их аппараты, выше эффективность.

Гость||

Плохо дело...

Гость||

Гость писал(a):

Меньше чиновников, меньше расходов на их аппараты, выше эффективность.
Феи, единороги...

Гость||

Гость писал(a):

Уже давно нужно объединять регионы, это они припозднились. Меньше чиновников, меньше расходов
ПГПИ присоединили к ППИ, ещё надо ВТУЗ и строяк. А, раз пошла такая пьянка, и сельхоз туды же.

Гость||

Ни одна нога солдата НАТО не ступила на русскую землю. Сами все разрушают.

Гость||

А можно Пензу с Москвой объединить?)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он предложил объединять небольшие регионы с соседними, более крупными, чтобы вопросами этих территорий занимались губернаторы, а не федеральная власть.
Обнаглел, хочет только в баклуши бить. Итак государство только законы глупые принимает и налоги собирают в неучтенную никем казну. А что на местах творится, чем люди живут - им до фени.

Гость||

Гость писал(a):

Итак государство только законы глупые принимает и налоги собирают в неучтенную никем казну. А что на
Дурачек пришет и пишит

Имя: Гость
Комментарий:

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