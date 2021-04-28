В стране и мире

В России резко вырос уровень коррупции

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Число зарегистрированных преступлений коррупционного характера в первом квартале этого года выросло на 18,7 процента, причем в отдельных регионах наблюдается значительно более резкий рост. Об этом говорится в сборнике Генпрокуратуры России о состоянии преступности за январь-март, на который ссылается ТАСС.

В абсолютных числах количество дел составило 11,9 тысячи, год назад за этот же период - 10 тысяч. Отдельно в сообщении выделяется уровень взяточничества, впервые за последние десять лет число этих преступлений оказалось выше 5 тысяч.

В каждом третьем случае взятка была мелкой, то есть ниже 10 тысяч рублей. Их количество выросло на 13,8 процента, а всего взяток стало больше на 20 процентов.

В таких регионах, как Алтай, Хакасия, Приморский и Камчатский края, Белгородская, Волгоградская, Калужская, Магаданская, Пензенская и Томская области, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, наблюдается кратный рост коррупции.

Сумма материального ущерба, который принесли такие преступления, превысила прошлогодние показатели почти в два раза, достигнув 18,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Центробанк выявил в первом квартале 6080 фальшивых банкнот иностранных государств. Это рекордный уровень как минимум с 2010 года, до этого регулятор не публиковал подобную статистику.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ни разу не было и вот опять! (С)

Гость||

Стесняюсь спросить, а в чём новость? В России коррупция растет постоянно...

Гость||

Ничто их не берёт, не дуст с перцем, ничто! как тараканы ...даже ядерной зимы не боятся, переживут и опять по-новой.

Гость||

Пенза - город трудовой славы.

Гость||

Укрепляются духовные скрепы

Гость||

Гость писал(a):

Пенза - город трудовой славы.
Ну это дань советским людям. А так Пенза-это город патриотов! ;)

Имя: Гость
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