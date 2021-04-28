В России плотину за 170 миллионов рублей прорвало после первого паводка

28.04.2021 | 15:51

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области прорвало плотину на ерике Каширин, построенную почти за 170 миллионов рублей четыре месяца назад. Сейчас местная прокуратура проводит проверку эффективности расходования бюджетных средств, качества и безопасности выполненных работ, сообщает «СоцИнформБюро».

Гидротехническое сооружение было сдано в эксплуатацию в декабре 2020 года. Оно должно было обеспечивать водой сеть водоемов в пойме во время паводков.

Отмечается, что работы по строительству плотины проводило ярославское акционерное общество «Группа компаний ЕКС», авторский надзор за строительством переливной плотины осуществляло АО «Волговодпроект». Организация получила за это 171 тысячу рублей. Она же в 2018 году разработала проектную документацию по строительству этой плотины за шесть миллионов рублей. Общая стоимость объекта составила 169 миллионов рублей.

По итогам проверки разрушения плотины после первого паводка будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ерик Каширин - это основной водный объект Каширинского тракта, который питает 80 процентов Волго-Ахтубинской поймы.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области прорвало плотину Колташинского водохранилища. В результате ЧП оказались подтоплены садовые участки жителей села Колташи в Режевском городском округе.