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В российском городе запретили продавать алкоголь в майские праздники

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Продажу алкоголя запретили в столице Тувы — Кызыле с первого по 10 мая. Об этом сообщили в мэрии города, передает ТАСС.

«Запретить в период времени с 1-го по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) города Кызыл», — говорится в сообщении властей.

Для руководителей общепита отказ от продажи алкогольных напитков остается рекомендацией. Алкоголь также запрещено проносить с собой на мероприятия, посвященные майским праздникам.

В городе уже вводили запрет на продажу алкоголя 8 марта и в период самоизоляции.

Ранее в Минпромторге России заявили, что рассмотрят предложение запретить продажу алкоголя покупателям с детьми. Министерство получило обращение уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец с просьбой запретить продажу алкоголя и сигарет покупателям, пришедшим в магазин с несовершеннолетними.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Чудные крестьянские дети. Вы еще шинки отмените))))

Гость||

Закупятся заранее, время еще есть.

Гость||

Какая то пьянь озабоченная пишет комментарии

Гость||

И один трезвый подкаблучник))))

Гость||

Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления.

Гость||

Еще бы запретили выпускные. А то сидят после 4 класса родители с учителем, алкоголь на столе, а за соседним- дети. Это называется мероприятием.

Имя: Гость
Комментарий:

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