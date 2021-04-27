В российском городе запретили продавать алкоголь в майские праздники

27.04.2021 | 11:27

Продажу алкоголя запретили в столице Тувы — Кызыле с первого по 10 мая. Об этом сообщили в мэрии города, передает ТАСС.

«Запретить в период времени с 1-го по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) города Кызыл», — говорится в сообщении властей.

Для руководителей общепита отказ от продажи алкогольных напитков остается рекомендацией. Алкоголь также запрещено проносить с собой на мероприятия, посвященные майским праздникам.

В городе уже вводили запрет на продажу алкоголя 8 марта и в период самоизоляции.

Ранее в Минпромторге России заявили, что рассмотрят предложение запретить продажу алкоголя покупателям с детьми. Министерство получило обращение уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец с просьбой запретить продажу алкоголя и сигарет покупателям, пришедшим в магазин с несовершеннолетними.