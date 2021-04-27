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В России не хватило холодильников для хранения вакцин от коронавируса

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Указание президента Владимира Путина об оснащении медицинских организаций холодильниками для хранения вакцин от коронавируса полностью не выполнено. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

«Указание такое было дано президентом, однако в полном объеме это указание не выполнено», - сказал он на совещании по масштабированию производства и внедрению российских вакцин против COVID-19.

Медведев попросил собравшихся на мероприятии объяснить, с чем были связаны трудности с морозильным оборудованием.

Замглавы Совбеза отметил, что для формирования коллективного иммунитета в стране необходимо привить 70 миллионов человек. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, сейчас полностью вакцинированы только 7,5 миллиона граждан.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила о возможности снять все коронавирусные ограничения осенью, если россияне будут активно прививаться.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Не зависимая от совести комиссия посмотрев на сумму отката признала вакцину Pfizer вполне безопасной для простого человека!

Гость||

Сколько стоят холодильники, сколько их надо на город? Покупка холодильников важная составляющая пандемии.

Гость||

Нужна вакцина от воровства.Срочно!!!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Нужна вакцина от воровства.Срочно!!!!!!!
Противовзяточная когда будет?

Имя: Гость
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