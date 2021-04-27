В стране и мире

В Минздраве заявили о росте смертности в России

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Общая смертность в России с января по декабрь 2020 года выросла на 17,9 процента по сравнению с 2019 годом. Об этом заявили в Минздраве, передает РИА Новости.

Как следует из итогового отчета министерства, число умерших составило 2 124 500 человек, увеличившись на 323,8 тысячи человек.

Там добавили, что ожидаемая продолжительность жизни в стране снизилась до 71,5 года - в 2019 году она составляла 73,34 года.

Как отметили в Минздраве, к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни должна вырасти до 78 лет.

16 апреля глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что снижение ожидаемой продолжительности жизни в России произошло из-за пандемии коронавируса. По его словам, это стало одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения. При этом младенческая смертность достигла своего исторического минимума, указал министр.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

На бумаге можно и "реальную продолжительность жизни" поднять, но на практике она оказывается нереально лживой.

Гость||

Доигрались оптимизаторы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как отметили в Минздраве, к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни должна вырасти до 78 лет.
Будет 65. На пенсию и в ящик.

Гость||

Не тот вор, кто ворует, а тот, кто ворам потакает.

Гость||

Дай вору хоть золотую гору - воровать не перестанет, а честного хоть засыпь золотом, не тронет.

Гость||

Он по карманам молебны служит.

Имя: Гость
Комментарий:

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