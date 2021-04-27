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В аэропортах России захотели создать коридоры для вакцинированных пассажиров

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Минтранс России направил в аэропорты письмо с предложением рассмотреть возможность создания специальных коридоров для вакцинированных от COVID-19 туристов. Об этом сообщает газета «Известия».

Уточняется, что изначально речь шла о коридоре для прибывающих из ОАЭ пассажиров, поскольку с этой инициативой в МИД России обратилось посольство арабской страны в Москве.

Согласно информации источника, в Роспотребнадзоре от этой инициативы отказались, а представитель Внуково заявил, что у аэропорта есть опыт создания различных коридоров для отдельных групп путешественников, однако в данном случае нужно учитывать требования других контролирующих органов. Тем не менее, во Внуково уточнили, что готовы выделить для вакцинированных туристов отдельные стойки регистрации, пункты досмотра и терминал.

При этом в компании «Воздушные ворота Северной столицы», обслуживающей аэропорт Пулково, отметили, что готовы рассмотреть возможность организации таких коридоров для прошедших вакцинацию.

Ранее в апреле столица ОАЭ Абу-Даби упростила правила въезда для жителей России, Таджикистана и Узбекистана. Теперь популярный у россиян курорт освободит пребывающих от обязательного 10-дневного карантина после прилета. Также потребуется повторный тест по прибытии.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

что готовы выделить для вакцинированных туристов отдельные стойки регистрации,
Маски тоже долны носить желтого цвета.

Гость||

Вы еще создайте отдельные города для вакцинированных. Совсем рехнулись?

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