В стране и мире

Петербуржцы подрались за место в библиотеке

Печать

В Санкт-Петербурге двое мужчин подрались из-за места в читальном зале Российской национальной библиотеки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления вневедомственной охраны региона.

Отмечается, что в корпусе на площади Островского один из посетителей отказался уступить место другому, потому что там лежала его сумка. Между мужчинами произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Прибывший на место наряд вневедомственной охраны по Центральному району Петербурга задержал зачинщика, а после передал в полицию. Другой участник конфликта обратился в травмпункт. Насколько серьезные травмы получил мужчина, не уточняется.

Ранее житель Москвы попытался посетить маленькую дочь в больнице, подрался с врачом и сам был госпитализирован. Отец девочки получил закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга и ушибленные раны головы, он госпитализирован в НИИ Склифосовского. Оба участника конфликта написали заявления в полицию.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Анекдот просто. Но в Пензе такую ситуацию представить сложно. Потому что все пензяки культурные и воспитанные. В библиотеке всегда как идешь с томиками Маркса и Энгельса, так тебе всегда - не желаете ли сюда на скамеечку, вот тут место, здрасьте чего изволите, пожалте вам.. культура!..

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте