Петербуржцы подрались за место в библиотеке

В Санкт-Петербурге двое мужчин подрались из-за места в читальном зале Российской национальной библиотеки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления вневедомственной охраны региона.
Отмечается, что в корпусе на площади Островского один из посетителей отказался уступить место другому, потому что там лежала его сумка. Между мужчинами произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.
Прибывший на место наряд вневедомственной охраны по Центральному району Петербурга задержал зачинщика, а после передал в полицию. Другой участник конфликта обратился в травмпункт. Насколько серьезные травмы получил мужчина, не уточняется.
Ранее житель Москвы попытался посетить маленькую дочь в больнице, подрался с врачом и сам был госпитализирован. Отец девочки получил закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга и ушибленные раны головы, он госпитализирован в НИИ Склифосовского. Оба участника конфликта написали заявления в полицию.
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Анекдот просто. Но в Пензе такую ситуацию представить сложно. Потому что все пензяки культурные и воспитанные. В библиотеке всегда как идешь с томиками Маркса и Энгельса, так тебе всегда - не желаете ли сюда на скамеечку, вот тут место, здрасьте чего изволите, пожалте вам.. культура!..