В стране и мире

Эрдоган объявил о введении в Турции полного локдауна

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Власти Турции решили ввести в стране полный локдаун в период с 29 апреля по 17 мая. Об этом после заседания кабинета министров сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что в указанный период будут закрыты все офисы и рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. «Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью», — добавил он.

Отмечается, что введенный режим начнет действовать 29 апреля с 19 часов и продлится до 5 утра 17 мая.

Ранее стало известно, что популярный среди россиян курорт введет локдаун. Уточнялось, что совет министров Кипра принял такое решение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Власти Турции решили ввести в стране полный локдаун

Полный запрет на передвижение, всех под замок? Почему? Ведь всего лишь не приехали наши туристы. Нам самим деньги нужны для подъема экономики. Деньги останутся дома, у нас свой Пензенский туризм.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Власти Турции решили ввести в стране полный локдаун
На зло врагам на радость маме отморожу уши)))

Гость||

Дурачек пишит....

Гость||

Гость писал(a):

Дурачек пишит....
Встал уже? Доброе утро!

Гость||

Гость писал(a):

Полный запрет на передвижение, всех под замок? Почему? Ведь всего лишь не приехали наши туристы.
при чем тут туристы, у них высокий уровень заболеваемости ковидом. как и в Европе кстати, многие страны до сих пор для туристов остаются закрытыми.

Имя: Гость
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