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В стране и мире

В России приготовились запретить вывоз бензина из страны

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Российские власти занялись подготовкой правовой базы для временного запрета вывоза бензина из страны. Как сообщает газета «Коммерсантъ», топливо готовятся внести в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен. Издание ссылается на копию протокола совещания у вице-премьера Александра Новака.

Из этого документа следует, что правительство поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов».

Сам бензин планируют внести в перечень товаров, которые «существенно важны для внутреннего рынка», но в отношении них «в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта». Иными словами в случае необходимости экспорт российского бензина в страны за пределами ЕАЭС может быть запрещен.

Ранее стало известно, что российские власти могут частично ограничить экспорт бензина, чтобы сдержать его стоимость. Вице-премьер Александр Новак, курирующий энергетику, заметил, что правительство может поддержать такую меру в ограниченный период. Введение ограничений на экспорт топлива (в виде прямого запрета или установления вывозной пошлины) ведет к увеличению его предложения на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, влечет за собой снижение цены.

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Источник — lenta.ru
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