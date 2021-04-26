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В стране и мире

В России нашли способ снизить цены на продукты

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В России нашли способ снизить цены на продукты. В Минпромторг поступило предложение снизить стоимость картонной упаковки с помощью отмены пошлины на ввоз вторсырья из Евросоюза, пишут «Известия».

В Лиге переработчиков макулатуры считают, что ввоз импортной макулатуры будет способствовать снижению цен на вторсырье, что, в свою очередь, снизит стоимость и самой упаковки. «По подсчетам „Центра системных решений“, например, стоимость пшеничной муки может снизиться на 2 процента, сахара - на 1,8 процента, макарон - на 1,7 процента, карамели - на 0,6 процента, маргарина - на 0,8 процента», - отмечает издание.

По данным газеты, в России тонна сырья для производства картонной упаковки стоит 25 тысяч рублей, а в Евросоюзе - 15 тысяч рублей. В то же время в России картонная макулатура в дефиците, а в Европе, наоборот, в избытке, поэтому авторы инициативы просят отменить пошлину в 5 процентов на ввоз сырья, а также направить туда ноту для корректировки процедуры экспорта макулатуры.

Ранее аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza выяснила, что стоимость социально значимых продуктов питания в России в марте была на 15,6 процента выше, чем год назад. Таким образом, инфляция на них превысила среднюю официальную в 2,7 раза.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Не смешите.

Гость||

Утопающий хватается за любую соломинку. И это самое, перед ней как известно не надышишься. А реально чтоб снизить, нету способа?

Имя: Гость
Комментарий:

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