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В стране и мире

В Госдуме допустили введение нерабочих дней во время многодневного голосования

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Если будет принято решение проводить многодневное голосование на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, на их период можно ввести нерабочие дни по аналогии с майскими праздниками в этом году. Об этом заявил член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 26 апреля.

«Что касается голосования и сентября, это зависит от той эпидемической обстановки, которая к сентябрю будет складываться. За несколько недель будет понятно, работают ли эти методы длинных выходных в плане ограничения распространения болезни. […] Если да, то такие меры могут быть», - сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что введение дополнительных нерабочих дней следует делать приоритетом. «Это превентивная мера, чтобы люди не заболели, но само по себе увеличение нерабочих дней - это плохо», - отметил Федоров.

Ранее президент России Владимир Путин объявил дни с 4 по 7 мая нерабочими. Соответствующий указ он подписал вечером 23 апреля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что новый локдаун на это время в России вводиться не будет. Изначально граждане должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А почему бы не ввести нерабочие дни между зимними и майскими каникулами? Вы смешны и бездарны. И народ такой же бестолковый стал.

Гость||

Надо сделать голосование многодневным и обьявить недельные выходные, люди на дачах со всеми делами справятся а на избирательных участках со своими делами справятся ответственные за голосование! % явки % проголосовавших ЗА, будет 100%+. Опыт уже имеется.

Гость||

Что не сделаешь за голоса избирателей)))

Гость||

Ура! шепотом как бы не сглазить. Стесняюсь спросить сколько дней в сентябре выходных? опять десятидневка?. Могу предложить что бы в каждом месяце была десятидневка выходных. Это будет уже не рывок, а прорыв.

Имя: Гость
Комментарий:

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