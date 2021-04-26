Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам на майские праздники

26.04.2021 | 11:10

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации, как провести майские праздники. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве посоветовали провести выходные дни на даче в кругу семьи и избегать больших компаний в период распространения коронавирусной инфекции.

Прогулки и отдых за городом не несут рисков заражения, отметили в Роспотребнадзоре, а посещение гостей или больших скоплений людей, напротив, может стать причиной инфицирования. «В связи с этим стоит подумать об ограничении контактов. Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску», - напомнили в ведомстве.

Кроме того, следует соблюдать масочный режим в общественном транспорте, магазине и других местах, где трудно соблюдать социальную дистанцию, заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки окончания пандемии коронавируса в России. По его мнению, наиболее реалистичный вариант - это ноябрь 2021 года.