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В стране и мире

Рассекречены документы об авариях на ЧАЭС до 1986 года

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Служба безопасности Украины рассекретила часть документов КГБ о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), из них следует, что аварии на объекте случались и до 1986 года. Сообщение об этом появилось на странице ведомства в Facebook.

Как следует из материалов спецслужб, в 1982 году на первом энергоблоке ЧАЭС произошел мощный выброс радиоактивных веществ. Его последствия для сотрудников станции и жителей Припяти остались неизвестными, а КГБ в свою очередь приняло меры «для недопущения панических и провокационных слухов». Утверждается также, что в 1984 году на третьем и четвертом энергоблоках станции также случались аварии, их подробности неизвестны.

Кроме того, согласно документам КГБ, при строительстве станции были допущены множественные нарушения, которые приводили к несчастным случаям на объекте и нарушению техники пожарной безопасности. «Имеют место факты, когда отдельные руководители сознательно идут на грубейшие нарушения технологических норм, (...) думая о том, как быстрее сдать объект, не заботясь о его будущем и возможных трагических последствиях», - говорится в одной из информационных записок КГБ от 19 декабря 1976 года.

В докладе спецслужб от 1983 года в Москву также поступает предупреждение, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в стране, которая не оснащена системами безопасности и имеет потенциальную радиоактивность в случае катастрофы в 60 раз выше, «чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки».

Ранее один из участников операции по устранению последствий катастрофы на ЧАЭС описал воздействие радиации на организм человека. Он заверил, что она имеет свой вкус, а ощущения схожи с теми, что возникают после длительного пребывания на солнце. «Возникала сухость в горле и характерные "радиационные" кашель и осиплость», - отметил он.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения.

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Источник — lenta.ru
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