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В стране и мире

Генпрокуратура раскрыла масштаб сговора на рынке лекарств в России

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В России 20 процентов поставщиков лекарств находятся в картельном сговоре для поддержания максимальных цен на аукционах. Масштабы их деятельности раскрыл первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман, передает РИА Новости.

По словам Буксмана, недобросовестная деятельность поставщиков лекарств выявлена в Удмуртии, Пермском крае, Новосибирской и Самарской, а также других областях.

Заместитель генпрокурора объяснил, что такие сговоры ведут к дополнительным расходам бюджетов.

Ранее фармацевты предупредили, что россияне могут столкнуться с риском дефицита льготных лекарств, если в стране будут введены преференции для части производителей препаратов. С соответствующим предложением выступил Минпромторг - министерство считает, что для госзакупок стоит ввести правило «второй лишний», которое предполагает преимущество для компаний с производством полного цикла на территории ЕАЭС. В ведомстве пояснили, что система поможет нивелировать жесткую зависимость производителей готовых лекарственных форм от нестабильного объема производства субстанций.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А какой сговор в мире, чтобы карманы определённые набивали))))

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