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В стране и мире

В России появятся автобусы на новом виде топлива

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Первые автобусы на водороде появятся на улицах российских городов в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга, передает РИА Новости.

Представители ведомства заметили, что прототип такого автобуса должен быть создан уже до конца текущего года. При этом в течение трех лет предполагается начать опытную эксплуатацию общественного транспорта на новом виде топлива.

В Минпромторге также указывают, что для массового внедрения автобусов на водороде необходимо создание соответствующей заправочной инфраструктуры. Эти сроки в сообщении не обозначены, тем не менее в министерстве считают само направление очень перспективным.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать городской автобус на водородном топливе к 2023 году. О своих разработках в этой области уже заявили в «КамАЗе».

На прошлой неделе сообщалось, что Россия к 2050 году хотела бы зарабатывать на экспорте водорода от 23,6 до 100,2 миллиарда долларов в год. Как указано в проекте концепции развития водородной энергетики до 2024 года, страна намерена отправлять на мировой рынок от 7,9 до 33,4 миллиона тонн нового топлива.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Такие проекты эт не с нашей властью. На Марс уже слетали?Армату массово с конвейера выпускаем?

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