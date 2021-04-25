Сетевое издание|18+|Воскресенье|25 апр 2021|10:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Эксперты предсказали цены на бензин в России к концу года

Печать

Существенного роста цен на бензин к концу года в России не произойдет. Санкции и пандемия не окажут на этот сегмент особого влияния. Согласно базовому сценарию, топливо подорожает на 8 процентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

По оценке руководителя проектов ИГ «Петромаркет» Анны Лишневецкой, рост цен на автомобильное топливо составит 5 процентов, то есть, не превысит ожидаемого уровня инфляции. «Таким образом, относительно текущего уровня к концу года цены на АЗС вряд ли вырастут более чем на 1-2 процента», - предсказала она.

Согласно данным аналитической компании Refinitiv, цены на дизельное топливо в России могут снизиться на 5,1 процент, то есть, с 52 рублей до 49 рублей за литр.

Ранее профильный вице-премьер Александр Новак рассказал, что в России будут по-новому сдерживать рост цен на бензин, а именно - за счет введения частичного ограничения на экспорт. В свою очередь, замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев назвал такую меру крайней.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте