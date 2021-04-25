Диетолог назвала россиянам правильный способ есть апельсины

25.04.2021 | 14:18

Врач-диетолог Ольга Перевалова описала правильный способ есть апельсины. Об этом сообщает радио Sputnik.

По мнению эксперта, плоды не следует резать на дольки и даже чистить. «Оптимально взять свежий фрукт, помыть его и съесть целиком, вместе с перегородками и с кожурой», - утверждает она.

Перевалова объяснила россиянам, что апельсин теряет часть витамина C, когда его режут на дольки. Выжимать сок также не стоит: в него, по ее словам, попадает огромное количество фруктозы, то есть сахара. При этом в кожуре, которую многие выбрасывают, витаминов особенно много, и именно в ней содержатся каротиноиды, которые диетолог называет «витамином красоты, кожи хорошего качества, зрения, особенно ночного».

Тем, кто не желает грызть нечищеные апельсины, эксперт советует есть кожуру отдельно. «Можно натереть на терке цедру, высушить и добавлять в чай, - предлагает она. - Можно использовать с фруктами и ягодами: перемолоть в блендере и сделать полезное пюре, потом убрать в холодильник и добавлять в чай, воду, компот».

Ранее российский врач-диетолог Артур Моисеенко назвал несколько групп людей, которым не рекомендуется есть мандарины. Фрукт следует избегать при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта: язвенных болезнях, гастритах и колите. Также от мандаринов стоит воздержаться беременным женщинам.