В стране и мире

В Москву перебросили военную технику для участия в параде Победы

Печать

В Москву перебросили военную технику, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Машины покинули тренировочную площадку в подмосковном Алабино и прибыли на временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы.

Отмечается, что первой на новое место прибыла колонна более чем из 200 единиц техники, в которую, в частности, вошли ракетные комплексы «Искандер-М» и «Ярс», зенитные ракетные комплексы «С-400», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг», а также бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун». Кроме того, на спецтехнике были доставлены боевые машины пехоты «Курганец-25» и танки «Армата», Т-90 и Т-34-85.

Вторую колонну более чем из 100 единиц гусеничной техники железнодорожным транспортом привезли на станцию «Пресня», откуда она своим ходом добралась до временной площадки. В ее состав, в частности, вошли тяжелые огнеметные системы ТОС-1, зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» и «Тор-М2», танки Т-72Б3М и Т-80БВМ, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», боевые машины БМД-4М и БТР-МДМ, а также БМП-2 с боевым отделением «Бережок».

Безопасность переброски техники осуществляли более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции.

Ранее в апреле стало известно, что новым «голосом» парада Победы вместо скончавшегося в прошлом году народного артиста России Евгения Хорошевцева станет его ученик Антон Сунцов.

25 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что парады Победы пройдут в 28 городах страны. Акция «Бессмертный полк» пройдет как в очном, так и в онлайн-формате.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Из Пензы танк не забудьте.

Гость||

Иван его с постамента снял, где он теперь?

Гость||

Дата не юбилейная,цены растут,впереди хорошего ничего не видно.Можно было и сэкономить на парадах.

Гость||

Победа над победителями.

Гость||

В селе Чубаровка Колышлейского района 2 года администрация Лачиновского сельсовета (глава Ковылкина Е.В.) не желает привести в порядок постамент памятника-бюста Дважды Герою Советского Союяза В.А. Глазунову. Вот и вчера, в преддверии Дня Победы, она опять выразила категорическое "нет".

Гость||

Гость писал(a):

постамент памятника-бюста Дважды Герою Советского Союяза В.А. Глазунову. Вот и вчера, в преддверии Дня Победы, она опять выразила категорическое "нет".

Хм... Вы что хотите и от кого? Коммунисты победили фашизм и в свое время белогвардейцев. Теперь коммунистов победили демократы. Как вы думаете чью победу они должны праздновать?

Гость||

Гость писал(a):

Победа над победителями.
((((

Гость||

Спонсор переброски ПФР

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте