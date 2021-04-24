В стране и мире

Россиянам рассказали о погоде в начале мая

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Россиян в начале мая ждет прохладная, не очень комфортная погода. Об этом в субботу, 24 апреля, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в настоящее время погода в европейской части России определяется циклоном, центр которого располагается к северо-западу от Москвы. «С Арктики по северной и западной периферии этого циклона закачивается холодный воздух в Западную Европу. Затем по южной периферии воздух в этом циклоне проходит дальше, и в центре европейской России он перемещается, но уже с юго-запада. Но он холодный», — пояснил метеоролог.

Он отметил, что влияние данного циклона будет ощущаться в стране как минимум в течение первых двух майских дней. В связи с этим рассчитывать на хорошую теплую погоду в начале праздничных выходных жителям России не стоит, считает Вильфанд. Ожидается, что температура будет на несколько градусов ниже нормы.

Ранее в апреле Вильфанд заявил, что лето на большей части страны будет теплым. При этом синоптик предупредил, что данный прогноз будет уточняться и детализироваться.

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Источник — lenta.ru
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