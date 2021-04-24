В стране и мире

Россиянам рассказали о лучших способах потратить последние деньги

Печать

Аналитик Юлия Афанасьева рассказала россиянам о лучших способах потратить последние деньги в беседе с агентством «Прайм».

Сначала стоит разобраться, о каких именно последних деньгах идет речь. От этого зависит стратегия по их вложению, отметила Афанасьева. Так, в случае, когда человек получил некоторую сумму денег перед выходом на пенсию, однако до этого никогда не копил и не инвестировал, стоит придерживаться консервативной стратегии. Следует присмотреться к облигациям, а также научиться страховать сбережения от колебаний курса.

Подушку безопасности лучше хранить на индивидуальном инвестиционном счете. «Стимул получить дополнительный доход в лице налогового вычета уменьшает соблазн потратить такие "последние деньги" нерационально», — объяснила эксперт. Как и в первом случае, эти средства лучше разместить в облигации и застраховать. При этом забрать их можно в любой момент, добавила она.

Когда человек не может найти работу, то последние деньги следует потратить на ее поиск, для чего может понадобиться переезд или переквалификация. «Не лишним будет и потратить время и деньги на изучение азов финансового планирования. Они помогут дольше продержаться при небольших ресурсах», — заключила Афанасьева.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Познакомился я как-то с одним предпренимателем, и поведал он мне грустную историю своего банкротства, на курсах которых он посещал, был совет не завозить много товаров, якобы для того чтобы был повод прийти к нему на следующий день. Также были и другие ценные советы. Вот так погорел его бизнес.

Гость||

Деньги надо хранить в валюте, и в матрасе.

Гость||

Место на кладбище?

Гость||

Гость писал(а): Место на кладбище?

=====================================

таки да.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте