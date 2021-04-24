Россиян предупредили о конфликтах на работе после продления майских праздников

24.04.2021 | 13:00

Почти четверть россиян (23 процента) заранее запланировала отпуск на майские дни, которые накануне, 23 апреля, были объявлены президентом России Владимиром Путиным выходными. Продление праздников может стать причиной конфликтов на работе, предупредила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Ее слова приводит РБК.

«И работодатели, и работники могут столкнуться с непониманием, как поступить в данной ситуации. Мы рекомендуем сторонам прийти к соглашению путем переноса отпуска на другие даты», — порекомендовала специалист.

По данным сервиса «Работа.ру», 35 процентов россиян, принимавших участие в опросе, планировали отправиться во время майского отпуска на дачу, еще 24 процента хотели поехать в путешествие в другой город, а 4 процента — в другую страну.

Ранее Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими. Соответствующий указ он подписал вечером 23 апреля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что новый локдаун на это время в России вводиться не будет.

Таким образом, россияне будут отдыхать в праздники 10 дней. Первым рабочим днем станет вторник, 11 мая. 30 апреля станет предпраздничным, рабочий день будет короче на один час. Изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.