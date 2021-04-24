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Мишустин утвердил систему электронных сертификатов для льготников

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую систему электронных сертификатов для льготников. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства в субботу, 24 апреля.

«Уже в 2021 году граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по электронному сертификату. Такую возможность обеспечит запуск государственной информационной системы. Положение о ней утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Государственная информационная система обеспечит учет сертификатов и тех, кто в них нуждается, а главное, заметно упростит процесс получения средств реабилитации», — указывает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что новая система будет включать в себя всю имеющуюся информацию о средствах реабилитации для льготников, а также будет синхронизирована с Единой государственной информационной системой социального обеспечения и порталом госуслуг. Пользователи получат доступ к платформе уже в октябре текущего года.

«В ближайшие годы практику электронных сертификатов планируют распространить и для обеспечения льготников лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием», — отмечено в сообщении. В настоящее время полученные средства льготники смогут тратить на товары, список которых будет составлен и утвержден по приказу Мишустина.

Ранее в МИД России рассказали, что в России занялись разработкой проекта сертификата вакцинации на двух языках — русском и английском. Он предназначен для лиц, привитых российскими вакцинами от коронавируса. В министерстве также сообщили, что головным ведомством по реализации поставленных задач является Минздрав.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Правила иммунопрофилактики заболеваний в Российской Федерации регулируются прежде всего федеральным законом №157-ФЗ от 17.09.1998. Пункт 1 статьи 5 этого закона сообщает о том, что граждане РФ вправе отказаться от прививки. Необходимость обосновывать причины такого отказа законом не предусмотрена.

Гость||

Сразу после первого укола медики вносят отметку в специальный федеральный реестр. Информация о процедуре появляется и в личном кабинете на портале государственных услуг. Где найти отметку?

Заходим в личный кабинет на портале;

Переходим в меню «Услуги»;

Нажимаем на вкладку «Вакцинация COVID-19»

В БУМАЖНОМ ВАРИАНТЕ СЕРТИФИКАТА НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Если это не распечатка.

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