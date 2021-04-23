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В Госдуму внесли проект о выплатах на российских школьников

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Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о ежегодных выплатах в 10 тысяч рублей родителям российских школьников к началу учебного года. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, документ направлен на «оказание финансовой помощи родителям в процессе сбора детей в школу».

Он предусматривает «предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка», а также ее ежегодную индексацию. При этом у ребенка должно быть российское гражданство.

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Источник — lenta.ru
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На год поборов в школе хватит)

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