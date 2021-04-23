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Роспотребнадзор сообщил о достижении плато по коронавирусу в России

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Ситуация с коронавирусом на данный момент стабильна, достигнуто новое плато по заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Практически мы вышли на определенное плато в целом по стране», — сказала она.

По ее словам, осенне-зимний подъем числа заражений завершился в январе, после чего было небольшое снижение показателей. В марте они падали каждую неделю на 10-13 процентов, позже началась стабилизация. Сейчас еженедельно в стране фиксируется 41,6 случая инфицирования на 100 тысяч человек. Это достаточно невысокий показатель, добавила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора говорила, что в ближайшее время ситуация с эпидемией может осложниться. При этом принятые в стране меры должны не допустить взрывного распространения мутировавших вирусов.

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Источник — lenta.ru
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