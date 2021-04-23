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Путин объявил дни между майскими праздниками выходными

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Президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками выходными. Соответствующий указ глава государства пообещал подписать в пятницу, 23 апреля, пишет РИА Новости.

С соответствующим предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это нужно сделать для борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация может осложниться.

«Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19», — сказал он.

Теперь россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая.

Изначально россияне должны были отдыхать с 1-го по 3-е число в связи с празднованием Дня труда, с 8 по 10 мая в связи с Днем Победы. 30 апреля — предпраздничный рабочий день, поэтому он короче на один час.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Фсе в Хургадуу

Гость||

Будем бухать и огород картофаном засаживать.

Гость||

Некоторые расстроились, что не успеют свою работу сделать))))

Гость||

Сам-то верит, что основная масса - по его указу не будет работать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Теперь россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая.
Поработать бы хоть немного, но где? То январский выходной, то теперь майский выходной?

Гость||

видимо это именно то чего все ватники так долго ждали...... ) и вот наконец сбылась их мечта......

Гость||

Гость писал(a):

видимо это именно то чего все ватники так долго
Скачи мимо, лошара

Гость||

Гость писал(a):

Скачи мимо, лошара
здравствуйте вака....... ) так в каком говорите годувам в последний раз зарплату платили - полностью.......

Гость||

сорри....... ) я хотел сказать "ватка".......

Гость||

Гость писал(a):

так в каком говорите годувам в последний раз зарплату платили - полностью......
Что хрюкаешь? Да мне по..., что хрюкаешь.

Имя: Гость
Комментарий:

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