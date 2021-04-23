Путин договорился о возобновлении рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

23.04.2021 | 13:20

Президенты Египта и России Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин договорились о возобновлении рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом заявили в канцелярии египетского лидера, сообщает РИА Новости.

По словам представителя канцелярии главы египетского государства, в ходе переговоров между лидерами двух стран обсуждались вопросы сотрудничества в туристической отрасли.