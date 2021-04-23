23.04.2021 | 10:24

За время пандемии коронавируса банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян за семь лет. Как сообщает РБК, речь идет о 582 миллиардах рублей в 2020 году — максимум с 2013 года, когда Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) начала вести статистику.

По сравнению с докризисным 2019 годом количество новых кейсов в работе коллекторов увеличилось на 4,9 процента, до 8,4 миллиона единиц. Для многих коронакризис послужил катализатором, который вынудил их выйти на просрочку. По словам гендиректора коллекторского агентства «Столичное АВД» Давида Цацуа, в зоне риска в основном оказались те, чье финансовое положение и до кризиса было не самым устойчивым.

В целом, по мнению коллекторов, в дальнейшем объем долгов, переданных на взыскание, будет расти, но о резких темпах роста речи пока не идет. С частью долгов, образовавшихся во второй половине 2020 года, банки пока работают самостоятельно, а передача коллекторам начнется при просрочке свыше 180 дней.

По данным Центробанка, на 1 марта 2021 года задолженность населения по кредитам перед банками составляла 20,8 триллиона рублей. С начала года она увеличилась почти на 800 миллиардов рублей. В первом квартале 2021 года средний размер неоплачиваемого долга увеличился еще на 7,5 процентов до 137,6 тысяч рублей, что является максимумом за четыре года.