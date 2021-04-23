В стране и мире

Банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян

Печать

За время пандемии коронавируса банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян за семь лет. Как сообщает РБК, речь идет о 582 миллиардах рублей в 2020 году — максимум с 2013 года, когда Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) начала вести статистику.

По сравнению с докризисным 2019 годом количество новых кейсов в работе коллекторов увеличилось на 4,9 процента, до 8,4 миллиона единиц. Для многих коронакризис послужил катализатором, который вынудил их выйти на просрочку. По словам гендиректора коллекторского агентства «Столичное АВД» Давида Цацуа, в зоне риска в основном оказались те, чье финансовое положение и до кризиса было не самым устойчивым.

В целом, по мнению коллекторов, в дальнейшем объем долгов, переданных на взыскание, будет расти, но о резких темпах роста речи пока не идет. С частью долгов, образовавшихся во второй половине 2020 года, банки пока работают самостоятельно, а передача коллекторам начнется при просрочке свыше 180 дней.

По данным Центробанка, на 1 марта 2021 года задолженность населения по кредитам перед банками составляла 20,8 триллиона рублей. С начала года она увеличилась почти на 800 миллиардов рублей. В первом квартале 2021 года средний размер неоплачиваемого долга увеличился еще на 7,5 процентов до 137,6 тысяч рублей, что является максимумом за четыре года.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • В России разработали новые правила дорожного движения
  • В Госдуму внесли проект о выплатах на российских школьников

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте