В Минтруде рассказали о возможности продления майских праздников

22.04.2021 | 10:38

Минтруд рассматривает предложения о возможном увеличении в России продолжительности майских праздников, однако никаких решений по этому вопросу пока нет. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков, сообщает РИА Новости.

«У нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли», - рассказал министр.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов назвал способ продлить майские праздники: для этого нужно сократить новогодние каникулы. Он считает, что зимой людям нечего делать, а весной многим нужно ездить на дачу. После Нового года россиянам для отдыха достаточно 5-6 дней, считает политик.

В этом году первые две рабочие недели мая будут четырехдневными - с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая в связи с Праздником Весны и Труда и Днем Победы. Таким образом, две недели подряд у россиян будут трехдневные выходные - с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Продолжительность предпраздничного рабочего дня 30 апреля сокращается на один час, а 7 мая рабочий день будет полноценным. При этом в Роструде ранее рассказали, что россияне могут получить дополнительные выходные в мае, если работодатели по собственной инициативе предоставят их сотрудникам.