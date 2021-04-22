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В стране и мире

Рост цен на главные продукты в России обогнал инфляцию почти в три раза

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Стоимость социально значимых продуктов питания в России в марте выросла на 15,6 процента в годовом выражении, что почти в три раза выше официального уровня инфляции. Такие данные содержатся в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В утвержденном правительством перечне находятся 24 главных продукта. В январе и феврале они в среднем были на 13,5 и 15,35 процента дороже, чем год назад в тот же период. В марте разрыв с общей инфляцией увеличился, достигнув 2,7 раза, а в случае продовольственной инфляции (7,6 процента) наблюдается двукратный разрыв.

Больше всего трудностей испытывают Пензенская и Рязанская области, Северная Осетия, Липецкая и Воронежская области, Чувашия, Нижегородская область, Кабардино-Балкария, Калужская области и Республика Марий Эл. В них социально значимые продукты питания подорожали на 19-21 процент. В целом инфляция в этом сегменте оказалась выше в небогатых регионах, жители которых тратят существенную часть бюджета на еду.

Сильнее всего из социально значимых товаров подорожал картофель - на 58,1 процента, что в десять раз выше инфляции. Следом идут морковь (48,2 процента), сахар-песок (47,5 процента), куриные яйца (32,1 процента), гречневая крупа (31,6 процента) и подсолнечное масло (26,8 процента).

Снизились цены в среднем только на белокочанную капусту и пшено, но динамика очень сильно зависела от регионов. Если в одних стоимость капусты падала на 30 процентов, то в других - росла на 33,7 процента.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отмечает, что причиной роста цен является увеличение издержек предприятий, снижение производства сельскохозяйственных товаров, подорожание зерна на мировых рынках (влияет на стоимость кормов), слабеющий рубль, из-за которого дорожают импортное оборудование и сырье. По ее словам, попытки правительства ввести государственное регулирование цен приведут к тому, что либо потребителю придется столкнуться с подорожанием других товаров, либо у российских предприятий снизится производственный потенциал.

21 апреля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал не допустить повторения ситуации конца 1980-х и начала 1990-х годов, когда государственное регулирование цен привело к пустым полкам в магазинах. Также он пообещал увеличить выплаты малообеспеченным семьям с детьми.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Все в рамках инфляции.Катимся к прорыву,времени на раскачку нет.

Гость||

Нобелевскую премию в области математики надо дать тем деятелям, которые пели, что инфляция в пределах 6%.

Гость||

Сегодня взял несколько картошек, луковиц, два пакетика гороха и пакетик сахара. Про мясо, яйца и рыбу даже не думаю. Слупили 400 р. Скидка по карте Забота 6 рублей.

Никакой пенсии не хватит.

Гость||

А почему мы должны экономить. Пусть чиновникам снизят зарплаты. Почему все ложиться на плечи простых людей. Это позор нашим чиновникам.

Гость||

Был один случай на работе,когда коренная москвичка расхваливала сеть светофор.И мне напарник сказал :"Колян,если они уже там закупаются-то нам вообще

Гость||

В какой убыток магазины работают. Всё магазины в России не платят налоги на родине. Всё они в обшорах зарегистрированы. Нужно обязать все магазины на территории России платить налоги в России. Тогда такой бедности не будет.

Гость||

Сельхозпроизводители в финансовом плане значительно слабее крупных торговых сетей. Крупные торговые сети - почти монополисты. В их руках огромная доля продовольственного рынка РФ. Таким образом крупные торговые сети могут успешно диктовать свою ценовую политику мелким и средним Сельхозпроизводителям ( то есть большинству этих самых производителей).

Гость||

Заходишь в пятерочку а там 3 человека с пустыми корзинами ходят смотрят и репу чешут. Людей нет.

Гость||

Зато вчера как красиво и складно с телевизора пееел

Гость||

Чую, чую, скоро ватка появится! Изыди сатана!

Гость||

После десяти коментариев появляется реклама и ОНО. Ватное недержание.

Гость||

Гость писал(a):

Тогда такой бедности не будет.
Если выгнать Воландеморта из Кремля - тогда точно такой бедности не будет.

Гость||

Был месяц назад в Пензе,купил картофан на рынке в Арбекове (о),по 45 рэ за кг.

Вернулся в Москву, а здесь по 49 -молодая!

Д-р Шаффхаузен||

На самом деле это байдын виноват. Это он мешает нашей стране динамично развиваться и диктовать свою неприклонную волю всему мировому сообществу. Все это от зависти к нашим успехам и сплоченности вокруг лидера нации.

Гость||

Это месть за победу в олимпийских играх в Сочи. После этого всё и началось. ;)

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Имя: Гость
Комментарий:

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